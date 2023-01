Roma, 21 gen "Ho sempre creduto nell'unità, chiedo unità ma non unanimismo. Troppi danni sono stati generati da un finto unanimismo in tante esperienze di segreteria che poi ci hanno lacerato, hanno messo i dirigenti con le spalle al muro in modo irrecuperabile. Diciamoci le cose in faccia ma con atteggiamenti diversi, con obiettivo la sintesi e comportamenti leali". Lo ha detto Paola De Micheli all'Assemblea del Pd.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA