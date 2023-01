Roma, 30 gen "Mi annoia mortalmente del Congresso il fatto che parliamo delle cose che sono successe negli ultimi 15 anni, perché così si separano le truppe su posizione vecchie. Ma se affrontiamo il Congresso in maniera burocratica per dividere le truppe non si va lontano. Io non parlo del Jobs act ma dei nuovi diritti, lo Statuto dei lavoratori va riscritto tutto". Lo ha detto Paola De Micheli a radio Immagina.

