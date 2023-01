Roma, 22 gen "C'è stato un esodo di iscritti, se non rivitalizziamo l'esistenza del partito sui territori con un grande investimento sul Pd e sugli iscritti, il Pd non funziona. Si deve cambiare modello di partito, nel Pd decidono sempre in 5". Lo ha detto Paola De Micheli a Mezz'ora in più.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA