Roma, 30 gen "Ci dobbiamo aprire però si deve fare un percorso, non può essere solo l'acquisto di una tessera. Io sono la sindacalista degli iscritti, che devono decidere tutto. Ma questo ha bisogno di un percorso, di conoscenza della nostra comunità. Le porte girevoli hanno questo difetto, entri in un minuto e esci in un minuto". Lo ha detto Paola De Micheli, a radio Immagina, parlando del caso Giarrusso.

