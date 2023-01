Roma, 30 gen "Non voglio voti all'unanimità, non sopporto più l'unanimità. Ho visto segretari dimettersi dopo voti all'unanimità in Direzione e Assemblea. Voglio che ci diciamo le cose in faccia, con franchezza. La decisione e la discussione ci faranno fare il salto di qualità. L'unanimità se non è vera non è autentica e io voglio un partito autentico". Lo ha detto Paola De Micheli a radio Immagina.

