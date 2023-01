Pd: De Micheli, 'primarie on line forzatura nel metodo e nel merito'

Roma, 11 gen. "Non ho partecipato al voto in quanto ritengo l'applicazione così estesa del voto online per le primarie una forzatura nel metodo, considerato che mancano solo 40 giorni alle primarie, e nel merito, poiché l'eventuale trasformazione del Pd in un partito anche digitale ha bisogno di una discussione e di una decisione da parte degli iscritti al Partito Democratico. Dopo questa pausa di poche ore mi rimetto a fare opposizione e a girare l'Italia per spiegare le mie idee per il lavoro, transizione ambientale e sanità come ho fatto ogni giorno in questi mesi”. Così in una nota la deputata Paola De Micheli, candidata Segretaria nazionale del Pd.

