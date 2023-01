Roma, 10 gen "Credo che il passaggio nei Circoli sarà quello più importante. Si voterà di persona nei Circoli e di persona, per incontrarci e discutere, ai gazebo per le primarie". Lo ha detto Paola De Micheli, a proposito dell'ipotesi di voto on line al Congresso Pd, a Rainews24.

