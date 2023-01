Roma, 30 gen "Io sono per il proporzionale con le preferenze" ma "la destra non sarà disponibile a cambiare la legge elettorale. Quindi votiamo il regolamento per le primarie per i parlamentari, candidando i vincitori anche in province non potrebbero avere rappresentanza per il taglio dei parlamentari. Rischiamo di perdere la rappresentanza nelle province più piccole". Lo ha detto Paola De Micheli a radio Immagina.

