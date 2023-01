Roma, 30 gen "Io ero contraria al processo del Congresso fatto così, tutti lo pensavano ma solo io ho alzato la mano, con un manipolo di coraggiosi in Direzione, per dire che così non andava bene". Lo ha detto Paola De Micheli a radio Immagina.

