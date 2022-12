Pd: Domani confronto tra candidati segretari insieme a Letta

Roma, 21 dic. Il segretario del Pd Enrico Letta e i candidati alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein parteciperanno all'incontro che si terrà domani, dalle 10.30 alle 12.30 nella sala Sassoli di Via S. Andrea delle Fratte, in vista del Congresso. Questo l'elenco dei promotori: Stefano Ceccanti, Graziano Delrio, Stefano Graziano, Marianna Madia, Roberto Morassut, Pina Picierno, Debora Serracchiani, Giorgio Tonini, Walter Verini. L'incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Pd.

