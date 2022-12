Pd: domani 'Sinistra Popolare' con Ricci e Bonaccini

Roma, 15 dic. 'Una sinistra popolare per l'unità del nuovo Pd' è il titolo dell'incontro fissato per domani venerdì 16 dicembre a Roma, con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, e Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e candidato a segretario del Partito democratico. L'appuntamento è per le ore 15 al Teatro dei Ginnasi, in via delle Botteghe oscure 42. Parteciperanno e interverranno amministratori locali ed esponenti politici da tutta Italia. Si legge in una nota.

Introduce: Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro. Intervengono: Elena Piastra, Sindaca di Settimo Torinese; Achille Variati, Deputato Europeo; Maria Pia Funaro, Vice Sindaca di Cosenza; Domenico Venuti, Sindaco di Salemi; Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia; Simona Meloni, Consigliere Regionale Umbria; Claudio Mancini, Deputato della Repubblica. Conclude: Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna.

Inoltre partecipano o hanno già aderito: Giulia Tempesta, Maria Rosa Pavanello, Maria Rosa Barazza, Lorenzo Radice, Andrea Marrucci, Damiano Coletta, Maurizio Mangialardi, Massimiliano Presciutti, Andrea Biancani, Mario Bruno, Paolo Nicolai, Filippo Simoni, Silvana Amati, Luca Abbruzzetti, Domenico Volpe, Alessandro Chiola, Elio Guadagno, Anna Napoli, Gianluca Garimberti, Antonella Capaldo, Maurizio Foglia, Cecilia Francese, Giacomo Carnicelli, Angelo Radica, Giovanni Di Pangrazio, Alberto Melarangelo, Fabrizio Puggioni, Sara Petruzzi, Andrea Baffoni, Giovanni Manca, Franco Iacucci, Giorgia Vergari, Letizia Michelini, Nazareno Franchellucci, Gloria Sabbatini, Francesco Micucci, Federico Gori, Rosetta Fulvi, Francesco Ameli, Carlo Emanuele Trappolino, Emanuele Ramella, Davide Armentano, Susanna Preacco, Antonio Ferrentino, Augusto Curti, Giovanni Borraccini, Luigi Massa, Graziano Fanesi, Roberto Luciani, Amedeo Lupi, Luciano Agostini, Andrea Gentili, Ignazio Puglisi, Rocco Guarino, Piero Marrese, Palmiro Ucchielli, Salvatore Adduce, Simone Uggetti, Andrea Soddu, Clara Bertolo.

