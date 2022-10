Roma, 5 ott. Michele Emiliano candidato alla segreteria dem? "No, no, non è il momento di parlare di questa cosa, sarebbe come parlare di X Factor quando si dovrebbe parlare di altro, a ricostruire e tenere insieme la famiglia". Risponde così il governatore della Puglia, dirigente del Pd, lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm.

