Pd: Fiano, 'serve un congresso di rifondazione, ma non bastano volantini e gazebo'

Roma, 26 set "Serve un congresso di rifondazione. La base di partenza può e deve essere il Pd, capace però di andare oltre la sua stessa storia e i suoi precedenti convincimenti, obiettivi e costumi". Lo scrive su Facebook Emanuele Fiano, deputato uscente del Pd.

"Occorre un Congresso, certo, ma non basta l'annuncio o la sequenza dei passi istruiti dallo Statuto, e non fatto con volantini e gazebo, ma con tesi e confronto, aperto alla società e al mondo del lavoro, non perché in coda davanti ad un'urna in un circolo, ma perché interlocutori diretti e coinvolti, e riconosciuti -prosegue Fiano-. I Congressi vanno realizzati come esito finale di un percorso di costruzione di una identità politica, non come scelta bloccata su un nome. In questo senso sono pronto al massimo impegno come tante e tanti mi chiedono, e che ringrazio, in queste ore. E' il momento di scegliere e, soprattutto, di fare".

