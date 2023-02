Pd: Furfaro, 'inquietante rivendicare boom anomalo tessere, Bonaccini si dissoci'

Roma, 3 feb. "E' la prima volta in vita mia che sento una persona rivendicare a sé e al candidato che sostiene la crescita improvvisa e anomala di migliaia di tessere in posti dove il Pd ha meno voti che tessere. Ma come fa Oliviero a sapere che il magico e improvviso aumento di tessere a Caserta e provincia riguarda un solo candidato?". Così Marco Furfaro, deputato PD e portavoce nazionale della mozione Schlein, a proposito della crescita verticale del tesseramento in alcune zone della Campania.

"Come può candidamente dichiarare che il tesseramento di massa – 6800 tessere negli ultimi quindici giorni in un provincia dove su 104 comuni solo 5 circoli del Pd sono attivi - è per Bonaccini? Che il tesseramento cresca, ne siamo tutti felici; che cresca in modo anomalo necessita di controlli; che qualcuno sappia che 7000 persone si iscrivono per un candidato o per l'altro getta ombre inquietanti su un tesseramento che è personale, certificato e online".

"Ci aspettiamo che Bonaccini prenda subito le distanze dalle dichiarazioni di Oliviero e siamo certi che lo farà perché nessuno nella comunità democratica condivide questi metodi. Il congresso servirà anche a spazzare via questo modo di concepire la politica. Vogliamo un partito in cui le tessere aumentino ogni giorno, non solo alla vigilia dei congressi".

