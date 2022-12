Pd: Gori, 'farò di tutto perché Renzi non abbia soddisfazione, chi spinge a sinistra gli fa regalo'

Roma, 5 dic "Renzi vorrebbe che il Pd diventasse una cosa piccola e estremista tutta di sinistra per allargare il suo partito, fa il tifo perchè succeda quello che è successo un Francia, dove i socialisti sono un partitino del 5% alleato con l'estrema sinistra. Io farò di tutto perchè questo non accada e non abbia soddisfazione. Chi vuole spostare il Pd dal centrosinistra alla sinistra, quello fa un grande regalo a Renzi". Lo ha detto Giorgio Gori a 'Omnibus', su La7.

