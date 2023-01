Roma, 28 gen. "C'è stato un tempo in cui lo sport di Dino Giarrusso era attaccare il Pd, prima come Iena, poi come eurodeputato. Adesso aderisce al percorso congressuale. Senza chiarire o giustificare le cattiverie dette contro la nostra comunità. Almeno chieda scusa alla nostra gente". Così Chiara Gribaudo del Pd, responsabile comitati Schlein, su twitter.

