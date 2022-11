Pd: Gualmini, 'ingenuo pensare di abolire le correnti con un Odg'

Roma, 19 nov "Dobbiamo stare uniti, non pensare a nessuna scissione, nè a destra e nè a sinistra. Il Pd è tale se è plurale, se ha aree diverse. E' ingenuo pensare di abolire le correnti con un Odg, il partito è forte e plurale se riesce a dare l'agenda per primo". Lo ha detto Elisabetta Gualmini nel suo intervento alla Direzione del Pd.

Pubblicità

"Mi piace la parola orgoglio per un partito che viene attaccato con spocchia, disprezzo e arroganza mia visti -ha spiegato l'eurodeputata-. Ora si riparte, parte la costituente e va benissimo. Ma non si pensi di fare l'esame del sangue chi vuole iscriversi, chi entra è benvenuto. Io ho aderito all'appello per accelerare, ma questo non vuol dire restringere il recinto".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA