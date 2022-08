Roma, 13 ago “La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di ingiustizia”. Sono le parole di David Sassoli che Enrico Letta ha proposto di mettere in cima al programma elettorale del Pd.

