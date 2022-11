Roma, 24 nov "Un appuntamento importante sarà quello del 13, 14, 15 gennaio, tre giornate per concentrarci con una iniziativa di piazza per aprire il nuovo Pd, per interloquire e parlare con tante persone". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA