Roma, 19 dic "Per me è ancora più difficile dal 25 settembre a oggi piuttosto che la fase precedente, difficilissima, ma dopo ancora di più. Non sono voluto scappare, l'ho voluta interpretare questa fase. La politica di oggi, la tentazione di preservare la propria immagine evitando cose complicate, avrebbe suggerito di chiudere immediatamente". Lo ha detto Enrico Letta all'incontro dei Popolari.

