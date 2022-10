Roma, 12 ott. "Venerdì e sabato parteciperemo al congresso del Pse a Berlino, un congresso in cui ci sarà un forte momento di riflessione della sinistra europea perchè che è successo in Italia è successo in Svezia e purtroppo sta avvenendo in Danimarca". Così Enrico Letta agli eletti Pd.

