Roma, 12 ott. "Vi assicuro che non ci saranno correnti che imporranno qualcosa a qualcuno, nessuno forzerà la mano però è evidente che se ognuno arriva qui e dice 'o faccio questo o niente', non si può fare". Così Enrico Letta agli eletti Pd. "Non tutti potranno avere gli incarichi che vorranno".

