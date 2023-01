Roma, 21 gen. "La nostra non è né un cartello elettorale né un comitato elettorale, ma è una comunità che non considera il proprio capo come il centro di tutto, non siamo un partito personale e lo rivendichiamo". Così Enrico Letta all'assemblea del Pd.

