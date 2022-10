Roma, 6 ott. "Mentre noi eravamo qui oggi, sono successo tante cose attorno a noi. E viene fuori come queste trasformazioni abbiano bisogno che ci sia un Pd. E la discussione di oggi dimostra che se il nostro congresso sarà come la discussione fatta oggi, approfondita e appassionata, noi avremo un grande futuro". Così Enrico Letta nella replica in Direzione.

