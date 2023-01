Pd: Letta, 'oggi primo giorno di primavera, inizia nuova stagione'

Roma, 21 gen "Oggi è il primo giorno di primavera, inizia una nuova stagione. Oggi è finito l'inverno, comincia la primavera". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del Pd.

"Gli interventi dei candidati ci hanno raccontato che abbiamo tante carte da giocare in questa primavera del Pd. Se c'è una chiave per ribaltare la situazione è insita nella differenza tra noi e gli altri partiti, nessuno ha la carta che abbiano noi, far appassionare il Paese a un dibattito tra persone che fanno un percorso insieme. Fatelo come in questa Assemblea, dando il meglio di voi. Oggi siete stati convincenti".

Il segretario del Pd, che ha citato anche il 'Canto delle tre tende', ha sottolineato: "Ricordatevi di Sassoli, negli incontri che facevamo dovevo tirarlo via, era l'ultimo a lasciare la stanza perchè dava la stessa attenzione a tutti. Facciamolo con il sorriso sulle labbra".

