Roma, 24 nov "Una fase costituente con tutti protagonisti in cui parte forte sarà quella di indossare fino in fondo i panni dell'opposizione, costruire la capacità di essere incisivi in questa idea di opposizione, il Pd di opposizione". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

