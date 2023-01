Pd: Letta, 'Statuto difficile da applicare, nodi risolti'

Roma, 11 gen "Sappiamo benissimo che non siamo nella situazione ideale. Anche io avrei voluto trovarmi in una situazione diversa: stavolta per la prima volta abbiamo intorno forze che vogliono sostituirci". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

"Dipende da noi. Se ciascuno dice solo cosa non gli va bene poi diventa una cacofonia insopportabile", ha aggiunto il segretario del Pd sottolineando tra l'altro: "Abbiamo dovuto lavorare con uno Statuto difficile da applicare. Abbiamo risolto nodi".

