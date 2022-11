Roma, 19 nov "Svolgerò il mio ruolo come avevo detto, è importante che ci sia qualcuno che si assume le responsabilità, che si prende critiche e fischi, in un momento di sconfitta è un passaggio chiave. Credo sia importante che questo ruolo qualcuno se lo assuma, serva a fare le scelte giuste per ottenere un risultato". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del Pd.

