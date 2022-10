Pd: Malpezzi, 'bene percorso Congresso, ora organizziamo opposizione'

Roma, 7 ott "Noi abbiamo gli strumenti per discutere e lo facciamo tra di noi con l'obiettivo di migliorare la nostra azione politica, come è accaduto nella nostra lunga e importante Direzione. Respingiamo al mittente le critiche strumentali di chi il Pd lo ha usato e poi se ne è andato per fondare partiti personali”. Lo ha detto a Porta a Porta la senatrice del Pd Simona Malpezzi.

“Il Pd è un partito largo, plurale - ha aggiunto la senatrice dem - che nasce dall'incontro di tanti mondi diversi: dobbiamo riaprire il dialogo con alcune realtà e lavorare, correggendo tutti gli errori, sulla nostra capacità espansiva. Tutte questioni su cui abbiamo cominciato ad interrogarci con grande franchezza in Direzione e che saranno al centro della discussione aperta che avvierà il congresso ben delineato dalle 4 fasi indicate dal segretario. Abbiamo fiducia nel percorso indicato e la discussione che abbiamo aperto - discussione che segnalo fa solo il Pd - servirà a ritrovare la nostra forza con l'obiettivo di dare le risposte che chiedono i cittadini”.

