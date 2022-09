Pd: Malpezzi, 'Congresso parta da una riflessione su rappresentanza donne'

Roma, 30 set "Proprio perché il Pd esiste se sa rappresentare tutta la società non possiamo negare che l'elezione del solo 30% di donne ponga l'urgenza di una riflessione approfondita". Lo scrive su Facebook Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd.

Pubblicità

"Non esiste alcun percorso congressuale che non parta da questo dato. Il Pd è una comunità di donne e di uomini e il nostro percorso rifondativo deve avere come prioritario il tema della partecipazione paritaria delle donne alla vita politica del nostro partito", prosegue.

"Io non penso e non penserò mai che la Meloni sia dalla parte delle donne (per questo parlano molto chiaro le politiche del suo partito) ma è innegabile che esiste un prima e un dopo il 25 settembre. Di fronte alla prima presidente del consiglio donna non è più rinviabile riflettere su nuove modalità di costruzione e partecipazione di un percorso comune”, conclude.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA