Pd: Mancinelli (sindaco Ancona) con Bonaccini, 'è persona giusta'

Roma, 12 gen. "Che ci sia bisogno di ricostruire il centrosinistra è di una evidenza solare. Come è evidente che il passaggio del prossimo congresso del Pd sia decisivo. Stefano Bonaccini è la persona giusta per far ripartire il Pd e il centrosinistra. Martedi prossimo sarà con noi, al Ridotto del Teatro delle Muse, dalle 18,30. Venite ad ascoltare le sue proposte, per il Pd e per l'Italia". Lo scrive su Fb la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA