Pd: Moretti, 'scelgo Bonaccini, saprà dare risposte concrete alle persone'

Roma, 20 gen "Mi sono sempre espressa per Bonaccini, a sostegno delle sue e nostre idee. Dobbiamo utilizzare questa opportunità per confrontarci e per dare risposte alle persone sui problemi concreti: dalle pensioni con opzione donna che va salvaguardata, al lavoro per i giovani". Lo ha detto Alessandra Moretti a 'Agorà, su Raitre.

"Il Pd si avvia a un congresso che deve essere anche partecipazione e apertura alla società, invocando un grande rinnovamento e proposte chiare sui temi del lavoro, della sanità, della scuola, del salario -ha aggiunto l'eurodeputata dem-. Dobbiamo ritrovare la nostra identità portando una classe dirigente nuova a guidare il partito e soprattutto una leadership che non sia solitaria ma forte di un collettivo di persone che possano dare voce e rappresentanza all'Italia".

"Sulle pensioni vanno tutelate le donne che hanno assegni minimi troppo vicino alla soglia di povertà. Purtroppo la carriera lavorativa delle donne viene spesso interrotta da motivi famigliari di cura e assistenza sempre e solo sulle loro spalle. Lo Stato deve intervenire per colmare queste diseguaglianze e garantire una reali parità di condizioni attraverso un sostegno vero alla conciliazione", ha spiegato ancora Moretti.

