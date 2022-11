Roma, 14 nov "Appena convocata l'assemblea nazionale del Pd (di circa mille componenti) solo 'in modalità videoconferenza'. Ci sarà sicuramente spazio per discutere e cambiare le proposte già confezionate. Continuiamo così, facciamoci del male". Lo scrive su Twitter Tommaso Nannicini, ex senatore del Pd e componente dell'Assemblea nazionale del Pd.

