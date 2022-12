Roma, 3 dic "Qualunque cosa succede, rimango nel mio partito. Non è stato facile per molti di noi rifiutare proposte, ho fondato il Pd 15 anni fa, ci credo ancora più di prima. Chiunque dovesse essere segretario avrà rispetto, supporto leale. Se dopo 2 scissioni non siamo più capaci di tenere insieme una grande famiglia non ci meritiamo di chiamarci Pd". Lo ha detto Dario Nardella, a proposito del Congresso Pd.

