Roma, 4 ott. "Gli scontri di potere all'interno del nostro partito ci fanno percepire come un partito solo di potere. Io non sono di quelli che ritengono che tutto è finito e che si debba sciogliere tutto. Ma bisogna guardare con grande rispetto a quello che c'è rimasto e aprire un ciclo nuovo. Succede nella vita e questo non significa suicidarsi". Così Dario Nardella a Metropolis sul sito di Repubblica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA