Roma, 6 ott. "Il Pd serve, l'Italia ha bisogno di un grande partito di centrosinistra, che unisca davvero il Nord e il Sud. Qualcuno ha teorizzato che il Pd è morto e va sciolto: vorrei a dire queste persone che sono andate via, che noi non abbiamo bisogno di curatori fallimentari nè di avvoltoi ma di sognatori e persone orgogliose della nostra storia". Così Dario Nardella in Direzione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA