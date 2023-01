Pd: Nazareno, garantiremo equilibrio e trasparenza commissari

Roma, 5 gen. "L'approssimarsi delle scadenze congressuali espone naturalmente le persone che ricoprono responsabilità dirigenziali o svolgono funzioni di garanzia, le quali legittimamente prendono posizione rispetto alle scelte legate ai congressi, a una attenzione particolare sul loro operato". Si legge in una nota della segreteria Pd dopo che nei giorni scorsi alcuni dirigente dem campani avevano scritto ad Enrico Letta per porre la questione del commissario Pd in Campania, Francesco Boccia, diventato coordinatore della mozione di Elly Schlein.

"Da parte nostra -prosegue la nota-, ci impegniamo a garantire che chi svolge compiti connessi alla segreteria nazionale o su nomina del segretario, come nel caso delle gestioni commissariali, operi con equilibrio e trasparenza, assicurando la piena regolarità delle operazioni congressuali. Le richieste di intervento che ci giungono dai territori costituiscono da parte nostra una ragione in più per svolgere efficacemente questa funzione di garanzia".

"Nello specifico confermiamo che in tutte le realtà commissariate si procederà rapidamente all'adozione dei regolamenti e alla nomina delle commissioni per i congressi, che verranno celebrati contestualmente al congresso nazionale, seguendo le indicazioni già fornite ai territori da questa segreteria nazionale", si conclude.

