Roma, 19 gen. Si svolge oggi, sabato 21 gennaio, all'Auditorium Antonianum in Viale Manzoni 1 a Roma, l'Assemblea nazionale costituente del Pd. "Fra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del Regolamento per il Congresso, la presentazione dei lavori del Comitato costituente e la presentazione degli esiti del documento Bussola", si legge in una nota. I lavori inizieranno alle 10, finiranno attorno alle 18 e saranno trasmessi in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Pd.

Enrico Letta illustrerà in Assemblea il 'lodo' sul Manifesto, frutto delle "interlocuzioni e trattative con tutti gli attori del processo in corso nelle ultime ore". E lo farà nel suo ultimo discorso da leader del Pd.

Il 'lodo' tiene insieme una duplice prospettiva: il punto centrale è che il voto dell'Assemblea "sarà definitivo e cogente". Il Manifesto, se approvato, diventerà a tutti gli effetti la “base politica della nascita del nuovo Pd”, quindi senza secondi tempi, dilazioni o annacquamenti.

Inoltre, il Manifesto "non ha effetti abrogativi su quello del 2007, frutto del contributo, tra gli altri, di giganti del pensiero democratico come Scoppola o Reichlin. Quella Carta è e rimane scolpita nella storia del Pd".

