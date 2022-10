Pd: Orfini, 'sconfitta politica, dal Conte 2 lavorato a campo largo e non a proposta'

Roma, 6 ott. "E' stata un sconfitta grave e non va minimizzata. Perché va al di là del risultato numerico. In questa campagna elettorale non ho trovato una persona felice di votare il Pd, la fatica anche tra i nostri militanti. E' stata una sconfitta politica profonda, che ha radici più profonde della segreteria di Letta e non è dovuta alla guerra". Così Matteo Orfini in Direzione.

"C'è un pezzo dei gruppi dirigenti di questo partito che non hanno più fiducia in questo partito. Non la risolviamo dicendo che abbiamo un bel simbolo, ma io sono per mantenerlo. Alcuni di noi non hanno più fiducia in quello che siamo nati: non costruire un campo, ma essere il campo".

"Dietro a quella sfiducia c'è la storia di questi anni: la rinuncia a costruire una proposta politica. Dal Conte 2 in poi abbiamo lavorato per costruire il campo largo e non una proposta politica. Ci siamo affidati a Conte, a Draghi e questa è la subalternità".

