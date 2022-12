Pd: Orlando, 'caparbiamente sul merito delle sfide che ci attendono'

Roma, 3 dic "Che la strada intrapresa dal Pd per ridiscutere la propria identità non sia la più semplice lo prova in qualche modo la cronaca, quasi mai disinteressata, delle prime battute di questo congresso. Fatalmente l'attenzione è più rivolta alla tattica che al merito delle questioni discusse. Alla tattica forse è un eufemismo". Lo scrive Andrea Orlando in un post su Facebook.

"Come si prova a reagire a questo racconto? Cercando di stare caparbiamente sul merito delle sfide che attendono il Pd", sottolinea tra le altre cose l'ex ministro del Lavoro proseguendo il suo post.

