Pd: Orlando, 'da dove ripartire? Il lavoro e l'ambiente'

Roma, 3 ott. "Da dove partire nella discussione per rinnovare il Partito Democratico. Seconda Parte". Lo scrive Andrea Orlando in un post su Fb. Ieri nella 'prima parte', il ministro dem si era concentrato sul lavoro. Nel post di oggi sulle tematiche di ambiente e rinnovabili. "P.S. per chi non avesse letto i post precedenti, risponderò di seguito alle domande: 'Ma te dove eri?', 'Con che classe dirigente?', 'Con quale partito?'. Una cosa alla volta", aggiunge Orlando .

