Pd: Orlando, 'leadership rilevantissima ma prima progetto'

Roma, 27 ott. "La leadership è rilevantissima in un partito che ha risolto il tema della sua identità, in un partito in crisi di identità qualsiasi tipo di leadership rischia invece di essere logorata rapidamente e di non essere risolutiva dei problemi da affrontare. Il primo passo è quello di dire qual è il progetto, a chi vogliamo dare una mano e contro chi combattere le battaglie, a chi pensiamo sia giusto dare supporto e chi riteniamo debba essere contenuto rispetto ad un potere e ad una concentrazione economica che spesso rischia di diventare potere politico". Così Andrea Orlando, deputato ed esponente del Pd, al Salone della Giustizia 2022.

