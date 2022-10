Roma, 16 ott. "Io tendo ad escludere che siano voti Pd" quelli andati a Ignazio La Russa, ma quanto accaduto comunque "fotografa che un campo, che è potenzialmente maggioranza nel Paese, non sa neanche trovare un punto di contatto per dire no a La Russa. Un quadro che agevola la destra". Così Andrea Orlando a In Mezz'ora in Più.

