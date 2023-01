Pd: Orlando, 'Schlein ha possibilità, pone tema lotta a disuguaglianze'

Roma, 17 gen. "Penso che la cosa più importante sia evitare una deriva di carattere moderata perché in questo momento significherebbe regalare in modo strutturato e definitivo un pezzo di elettorato che in passato ha guardato al centrosinistra, e in qualche modo rompere i ponti con un mondo che è assolutamente essenziale". Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando in una intervista in onda questa sera su Rainews 24 rispondendo ad una domanda su chi ha più possibilità tra i candidati in campo per la segreteria del Pd.

"E questo significherebbe anche far si che il malessere collocato in quell'ambito politico rischi di non trovare mai una espressione di governo. Invece il pd deve dare questa possibilità. Elly Schlein ha posto con grande forza questo tema, ha posto il tema della lotta alle diseguaglianze e per questo credo abbia possibilità".

