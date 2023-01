Pd: Picierno, 'capire quale alternativa a destra che ha già mostrato suo volto'

Roma, 28 gen. "Per noi la politica è il tutto che cambia l'impossibile, per noi essere democratici e progressisti significa lottare senza sosta per combattere ingiustizie e iniquità". Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, all'evento 'Energia popolare' a Milano con Stefano Bonaccini.

"In questi anni lo abbiamo fatto, spesso non sapendolo raccontare, spesso chiudendoci troppo al nostro interno, immaginando che il nostro alfabeto fosse universale mentre la pandemia, la crisi economica, la guerra determinavano un nuovo immaginario e nuove parole d'ordine. La domanda da porci oggi è quale opposizione e quale alternativa rappresentiamo ad una destra che ha già mostrato il suo volto. Che è il volto duro di chi si offre a chi già corre, ferma invece il passo di chi è in affanno, di chi resta indietro".

"Siamo chiamati ad agire sulle fratture del Paese e tra il Paese e la nostra comunità politica. Una sfida che ha bisogno di energia, di energia popolare, l'abbiamo chiamata così non è quindi solo uno slogan, non solo il nome di una campagna, ma è una radice".

