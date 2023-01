Roma, 27 gen. "Sono 20mila firme. C'è davvero una ritrovata energia popolare che ci fa ben sperare per il futuro". Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Ue in tandem con Stefano Bonaccini al congresso Pd, al Nazareno per la consegna delle firme per la candidatura a segretario del presidente della regione Emilia Romagna.

