Pd: Pinotti, 'congresso su chi siamo, no tempi biblici ma neanche troppo compressi'

Roma, 6 ott. "Sarebbe banale ridurre nostri problemi alla sconfitta politica di queste elezioni. Abbiamo bisogno di un congresso in cui prima dei nomi, dobbiamo ragionare su di noi. Non prendo neanche in considerazione chi dice 'il Pd va sciolto'. E sento anche che sarebbe un grave errore entrare in questo congresso, pensando alle alleanze. Attenzione a dire che i 5 Stelle sono di sinistra ma io mi ricordo i decreti Salvini, il Pd di Bibbiano... Ma oggi a me interessa soprattuto lavorare su di noi. Non possono esserci tempi infiniti per farlo, ma nemmeno tempi troppo compressi". Così Roberta Pinotti in Direzione.

"Quello che è avvenuto nelle liste sulle donne e in particolare al Sud, mina la credibilità del nostro partito. Smettiamola di dire che crediamo in certe cose e poi non facciamo le scelte conseguenti. E' una cosa che stride".

