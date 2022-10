Pd: Provenzano, 'anticipo congresso? Se costituente servono tempi congrui''

Roma, 26 ott. "Io l'ho già detto, sono per un congresso costituente vero e per farlo servono tempi congrui". Così Peppe Provenzano a chi gli chiede dell'ipotesi di accelerare il congresso di cui parlano diversi esponenti dem. Marzo è un timing giusto? "Direi di sì. In queste ore ci stiamo confrontando. Lo faremo anche domani in segreteria e quindi venerdì in Direzione. Se qualcuno la pensa diversamente" ovvero che sia necessario anticipare il congresso "quella è l'occasione per dirlo".

"Dobbiamo discutere non solo dei tempi del percorso congressuale ma anche prevedere possibili modifiche allo Statuto. Se vogliamo allargare, dobbiamo far partecipare anche i non iscritti".

