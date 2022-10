Pd: Provenzano, 'non regaliamo sinistra a Conte, no ordini da Calenda'

Roma, 6 ott. "Siamo di fronte al governo più di destra della storia. La nostra identità non la discuteremo tra di noi, ma ridefineremo il nostro ruolo legando la nostra opposizione in Parlamento alla costruzione di un'alternative nel Paese". Così Peppe Provenzano in Direzione.

"L'errore più grande che abbiamo compiuto è stato quello del governo senza consenso. Questo ci ha tolto credibilità, diventi solo governo e regali a Conte i meriti del Conte 2 e ai draghisti quelli del governo Draghi. Non abbiamo rivendicato quello che abbiamo fatto e lo abbiamo regalato agli altri. E non abbiamo saputo incarnare, soprattuto al Sud, un ricambio di classe dirigente". In questa campagna elettorale "avevamo il programma più progressista di sempre, ma non eravamo credibili. E' accaduto sul Jobs Act".

"Io non voglio regalare il patrimonio della sinistra a Conte nè la parola 'pace'. Forse avremmo dovuto fare in modo che accompagnasse di più le nostre giuste posizioni sulla guerra e sulle sue conseguenze economiche e sociali. E dobbiamo dire chiaramente che noi non prendiamo ordini da Calenda e Renzi che hanno già scelto la Meloni: abbiamo perso le elezioni, non la dignità".

