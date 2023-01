Roma, 21 gen. "Non ho proposto di cambiare il nome, lo ha proposto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Io ho detto solo di far decidere gli iscritti perché non possiamo decidere in 10 persone. Mi ha colpito la reazione stizzita di alcuni candidati che dicono di voler dare più voce agli iscritti e addirittura propone un partito laburista". Così Peppe Provenzano arrivando all'assemblea del Pd.

